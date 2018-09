Els professionals de TV3 demanen «rigor i respecte» a Albert Rivera

El comitè professional de TV3 ha criticat les declaracions d'aquest matí del president de Ciutadans, Albert Rivera, en què ha acusat la televisió pública de "mentir cada dia" i ser un "aparell de propaganda separatista". Així, han rebutjat les acusacions titllant-les de "demagògiques i falses", sense "cap aportació que les sostingui" i han demanat "responsabilitat, rigor i respecte". En aquest sentit, quan s'ha acabat l'entrevista, han reclamat al líder del partit una "actitud contundent" perquè als actes del seu partit es respecti la llibertat de premsa i d´expressió i la integritat física dels informadors. Per últim, han recordat que és "imprescindible" la crítica als mitjans públics, però "intolerable" la "calumnia constant".

Pels professionals, el president del primer partit del Parlament ha reiterat les acusacions de manipulació, ha qüestionat la professionalitat dels treballadors de TV3 i creuen que "en una actitud inaudita" fins i tot ha "esmenat" les preguntes de l´entrevista, suggerint un "qüestionari alternatiu".

Per tot això, el consell professional ha recordat en un comunicat que un dirigent polític "de debò" ha de mesurar amb "sensatesa" el discurs per arribar al poder i han insistit que els treballadors de TV3 compleixen "amb els valors editorials" no a cap "línia editorial" i demanen que la comissió de control de la CCMA valori la situació amb la qual treballen.

Concretament, els comitès d´empresa i consells professionals de la CCMA faran arribar una petició urgent al president i als grups de la Comissió de Control de la CCMA perquè els partits agafin el compromís de frenar el discurs agitador contra els treballadors dels mitjans.

Cobertura d'actes de Cs

En aquest sentit, han recordat que quan els periodistes cobreixen actes de de Ciutadans, els equips valoren l´adopció de "protocols d´autoprotecció pensats només per actes de forces extremistes i violentes".

El comitè d'empresa demana "respecte" pels profesisonals

Paral·lelament, membres del comitè d´empresa ham reclamat "respecte" a la feina i que es freni l´escalada d´hostilitat contra els treballadors de TV3, Catalunya Ràdio i dels mitjans de comunicació en general.

Així mateix, recorden que és a la Comissió de Control Parlamentari de la CCMA on s´han de portar les "crítiques i valoracions" per fer uns mitjans públics "millors" i han insistit que el discurs "incendiari" posa en perill la integritat física dels treballadors de la CCMA. !No podem passar per alt l´agressió intolerable a un company de Telemadrid que va ser confós amb un càmera de TV3 fa una setmana en un acte convocat per C´s", han reblat en un comunicat els representants dels treballadors, que han insistit en demanar "responsabilitat i mesura".