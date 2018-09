Puigdemont viatja a Suïssa per participar a la Festa de la República del cantó de Jura

L'expresident Carles Puigdemont ha viatjat a Suïssa aquest dissabte per participar a la Festa Popular de la República del cantó del poble de Jura, tal com ha pogut saber l'ACN. El 130è president de la Generalitat intervindrà a les 18:30 hores d'avui en la recepció oficial a l'ajuntament del territori, com a convidat d'honor.

Puigdemont assistirà demà a 'La Rauracienne', la manifestació oficial de la Festa de la República (11:15 hores). S'espera que també hi prengui la paraula. La part septentrional del cantó de Jura es va constituir com a autònom després de diversos referèndums -el primer va ser l'any 1975. La resta del territori continua formant part del cantó de Berna. Hi viuen uns 70.000 habitants i la capital és Delémont.

