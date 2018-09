Ábalos diu que els presos «eren conscients de la situació amb què es trobarien»

El ministre de Foment i secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, va assenyalar dissabte a la nit que el fet «que hi hagi polítics presos no ajuda en un projecte de normalització, de concòrdia». «Són elements que s'haurien de superar», va dir Ábalos en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3, en el qual alhora va subratllar la responsabilitat i conseqüències a què s'enfrontaven els líders sobiranistes. «Crec que no els va enxampar per sorpresa i que són responsables. Eren conscients de la situació en què estaven, la que es trobarien. Ho continuen sent. D'algunes de les seves manifestacions es desprèn l'assumpció d'aquesta responsabilitat», va dir.

El ministre també va defensar «perfeccionar l'autogovern» català, i dotar la comunitat d'un nou Estatut. «És important que la societat catalana trobi un punt de trobada, de convergència. I a nosaltres ens sembla que aquesta entesa és perfeccionar l'autogovern», va dir Ábalos.

Preguntat per la proposta de referèndum sobre l'autogovern proposat per Pedro Sánchez, Ábalos va parlar de la possibilitat de dialogar d'un nou Estatut: «Catalunya està faltada d'un Estatut compartit i ratificat», després de les retallades del TC. «No es donen condicions de majories per a un projecte independentista a Catalunya», segons el secretari general del PSOE, que destaca la funció «preventiva» dels 600 agents enviats a Catalunya per la Diada. Ábalos considera que a Catalunya la convivència està en perill, però defensa que no s'ha de fer un conflicte de tot i que ara no hi ha raons objectives per aplicar un altre 155.