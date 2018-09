El Tribunal Suprem calcula que el judici serà a final d'any

? El Tribunal Suprem (TS) aposta per celebrar el judici contra els líders sobiranis-tes del procés «com més aviat millor», encara que l'expectativa és que comenci abans de final d'any i que «sigui ràpid i no s'eternitzi» per així poder tenir una sentència abans de la primavera que ve.

Fonts jurídiques van explicar que l'alt tribunal és conscient de l'estratègia de dilatar el procediment que manegen les defenses dels processats, si bé confien en el fet que la vista oral de comenci a final de novembre o principi de desembre. La reflexió general és abordar el judici «com més aviat millor» perquè es tracta d'una causa amb presos i, a més, «el tribunal vol acabar amb això» fins al punt que es maneja una logística «intensa» perquè el judici «sigui ràpid i no s'eternitzi». En concret, se celebraran sessions de matí i de tarda per accelerar la vista oral, encara que abans caldrà donar una resposta als problemes organitzatius que presentarà la vista, ja que el Suprem «no està habilitat per a casos com aquest». Ara bé, es treballa amb l'horitzó de disposar d'una sentència per a la primavera de l'any que ve que, a més, arribi abans del judici contra l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional.

La intenció no és una altra que establir jurisprudència que serveixi al tribunal de l'Audiència Nacional en el judici contra la cúpula policial catalana.