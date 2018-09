Un avaluador diu que no va detectar «res extraordinari» en el treball del president

n Ricardo Rejas, professor de la Universitat Camilo José Cela de Madrid i membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Pedro Sánchez, va assegurar que no hi va haver «res extraordinari» en el treball de l'ara president del Govern. «Quan em refereixo a extraordinari, em refereixo a circumstàncies alienes a les que són pròpies d'una tesi doctoral que es desenvolupa amb normalitat», va afirmar Rejas. Així mateix, el professor va explicar que, «en aquell moment, s'establia un procediment on hi havia un control basat en què dos experts externs haurien de donar un informe positiu per dipositar la tesi» i que la mateixa «havia de portar alguna publicació científica, com va ser el cas també en la tesi de Sánchez». La directora de la tesi doctoral de Sánchez, la professora Isabel Cepeda, va assegurar que «tots els requisits formals es van complir en termini i en forma». La professora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid va assegurar que el «vincle» amb Sánchez va ser «estrictament acadèmic i de recerca».