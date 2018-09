Colau demana disculpes a la UB després de revelar un oferiment perquè acabés la carrera irregularment

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat disculpes a la Universitat de Barcelona després que aquest dijous revelés en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 que una alta directiva d'una multinacional li oferís acabar la carrera de manera irregular. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Colau s'ha volgut disculpar per si les seves paraules va generar "qualsevol confusió que insinués res sobre la UB o la universitat pública" i ha afegit que ho va comentar en un "context desafortunat" i que no va saber explicar "prou bé" una "anècdota personal". L'alcaldessa, que ha volgut deixar clar que la UB no li ha ofert mai "res irregular", ha indicat que aquest matí ha trucat el rector de la UB per disculpar-se "per tot el soroll que s'ha generat".

Colau ha assenyalat que té "plena confiança en la universitat pública" i s'ha mostrat "agraïda" a la UB. "Sempre he dit que els estudis de Filosofia han estat molt útils per a la meva vida", ha comentat l'alcaldessa, que ha revelat que va compartir l'anècdota fora de micròfon i en un context informal a la conductora del programa, Lídia Heredia, que li va demanar si ho podia explicar públicament, cosa que va fer per "transparència".

Segons ha reiterat l'alcaldessa, el "context és desafortunat perquè hi ha una polèmica molt encesa amb una universitat molt concreta per una polèmica molt greu en la qual han dimitit persones".