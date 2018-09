El manresà Pere Joan Cardona s'integra al Consell Assessor de Salut

La consellera de Salut, Alba Vergés, va presidir ahir el ple de constitució del Consell Assessor de Salut d'aquesta legislatura, que l'integrarà, entre d'altres, el manresà Pere Joan Cardona. L'òrgan, format per professionals de prestigi de l'àmbit sanitari, de la medicina, de les ciències de la salut, socials i econòmiques, té per objectiu proporcionar a la consellera un assessorament per definir el model sanitari de Catalunya per als pròxims anys d'acord amb les necessitats socials i demogràfiques, els canvis tecnològics i la sostenibilitat. El nou Consell Assessor està presidit per Manel Balcells, doctor en Medicina i titular en gestió sanitària. Pere Joan Cardona és doctor en Medicina i investigador biomèdic especialitzat en la tuberculosi, sobre la qual ha dirigit més de 20 projectes nacionals i internacionals. És professor agregat de la UAB i dirigeix la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona des del 2002.