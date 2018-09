El Govern menysté la inauguració pel rei d'un congrés mundial a la Fira

El Govern català no enviarà cap conseller a la inauguració del congrés Gastech, un esdeveniment mundial dedicat al gas i al gas natural liquat que el rei Felip VI inaugurarà dilluns. Fonts del departament d'Empresa del Govern han assegurat que el director general d'energia de la Generalitat, Pere Palacín, representarà el Govern en aquest acte. Aquestes fonts han assegurat que la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, de qui depèn l'àrea d'energia, participarà en la inauguració del Global Power & Energy Exhibition (GPEX), un saló paral·lel a Gastech que també se celebrarà al recinte de Gran Via de l'Hospitalet i que s'inaugurarà el mateix matí. Per justificar l'absència de Chacón a l'acte amb el rei, aquestes fonts han assegurat que l'Executiu català dona prioritat a la relació amb les empreses i han afegit que l'Institut Català d'Energia (ICAEN) és «soci institucional» d'aquest saló, el GPEX. Inicialment, el nom de Chacón figurava entre els d'assistents a la inauguració, però, finalment, el Govern ha optat per rebaixar el seu grau de representació en aquest acte.