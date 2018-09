Aznar es desvincula de la Gürtel: «No haig de demanar perdó per res»

L'expresident del PP i del govern espanyol, José Maria Aznar, ha negat cap vinculació amb la trama corrupta de la Gürtel en la seva compareixença al Congrés sobre el finançament irregular del PP. Aznar ha defensat que sempre ha estat "taxatiu" contra la corrupció i ha negat l'existència d'una caixa B al partit. Ha afirmat que la sentència de la Gürtel "no aporta una sola prova" i que només es refereix a "dos casos puntuals de corrupció a dos municipis de Madrid". "El PP no és ni ha estat mai un partit corrupte", ha manifestat, afegint que és "exagerat" afirmar-ho. A més, s'ha espolsat qualsevol responsabilitat personal. "En vuit anys de procediment mai ningú m'ha imputat ni m'ha cridat com a testimoni, no haig de demanar perdó per a res", ha manifestat al Congrés. També ha remarcat que la sentència està recorreguda al Tribunal Suprem i que, per tant, no és ferma i no ha entrat a valorar els 'papers de Bárcenas' perquè encara s'ha de celebrar el judici. L'expresident ha aprofitat també per carregat contra el PSOE pels seus casos de corrupció, com els cas ERE d'Andalusia. A més, ha dit que no coneixia a un dels caps de la trama, l'empresari Francisco Correa (condemnat a 52 anys de presó) i que no el va contractar.

Acompanyat per la plana major del PP, entre ells el president, Pablo Casado, el secretari general, Teodoro García, i la portaveu al Congrés, Dolors Montserrat, l'expresident José María Aznar ha comparegut aquest dimarts per donar explicacions sobre el finançament il·legal al seu partit.

Aznar s'ha esmerçat per negar qualsevol vinculació del PP en una trama corrupta i també ha negat responsabilitats personals. Segons ha manifestat, "no hi ha ni una sola prova" a les 1.500 pàgines de sentència que vinculin el PP amb aquesta trama. També ha dit que el seu nom només apareix un cop per una qüestió relacionada amb una moqueta. "Imagini's quina prova de càrrec", ha ironitzat.

Segons Aznar, només es tracta de "casos puntuals a dos municipis de Madrid" i ha afirmat que si el PP està condemnat a títol lucratiu és perquè "tenia desconeixement" del delicte. A més, ha dit que el delicte que afecta el PP "només ascendeix a 200.000 euros mentre que els ERE d'Andalusia ascendeixen als 855 MEUR".

L'expresident ha negat l'existència d'una caixa B, ha defensat el PP i els 14 anys de presidència del partit i, sobre els papers de Bárcenas, ha dit que encara no s'ha jutjat. A més, ha remarcat també que la sentència de la Gürtel encara no és ferma i que el Suprem haurà de resoldre el recurs de cassació. "El PP no és un partit corrupte ni ho ha estat mai i estic molt orgullós de 14 anys de president del partit", ha manifestat al Congrés.

La intervenció d'Aznar, però, no ha satisfet les explicacions que li ha plantejat el portaveu socialista, Rafael Simancas. "Lamento la seva intervenció, ha presidit 14 anys un partit amb corrupció institucional, sobresous i només ha vingut aquí a posar excuses i a encendre ventiladors", li ha dit Simancas, que lamenta que no hagi demanat disculpes.