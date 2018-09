El Govern confirma l'augment de l'IRPF a les rendes més altes

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va confirmar ahir que les rendes de més de 140.000 o 150.000 euros tindran una pujada de l'IRPF de diversos punts (tres o quatre va arribar a dir a tall d'exemple), si bé va indicar que únicament afectarà a menys del 0,5 % dels contribuents.

Montero, en declaracions a la cadena COPE, va afirmar que s'està negociant amb Units Podem, però que encara estan en els «ajustaments» i no s'ha tancat del tot l'economia. Tot i això, va apuntar que la pujada per a aquestes rendes estarà en un «rang petit de punts (l'IRPF)», de manera que no s'aconseguirà una recaptació «significativa».

Segons Montero, la mesura no té afany recaptatori, ja que el 99,5 % de contribuents quedaran al marge de la pujada, i va emmarcar la proposta en la negociació amb Units Podem, que ha posat sobre la taula la mesura. En aquest sentit, va recordar que ara el tipus més elevat de l'IRPF se situa, en el tram estatal, al 48 %, de manera que elevar la fiscalitat de les rendes a partir de 140.000 euros en «quatre punts», col·locaria el tipus màxim en el 52 % o el 51 % si s'eleva en «tres punts». «Podem esgotar els marges que estan en aquest rang i tenint en compte que ens separa encara una diferència amb els països de la zona euro», va reiterar. Preguntada per si els rics a Espanya no paguen IRPF, tal com diumenge va afirmar el president del Govern, Pedro Sánchez, Montero va dir que el cap de l'Executiu «va expressar una realitat», ja que només el 0,5% dels que paguen IRPF estan per sobre dels 140.000 euros, ja que els grans patrimonis fan servir tot una «enginyeria fiscal» a través de figures «perfectament legals», però que no declaren a través de l'IRPF, més centrat en les rendes del treball que en les del capital.

Dit això, va tornar a insistir que el Govern no apujarà els impostos ni a la classe mitjana i treballadora, ni als autònoms ni a les pimes, sinó que demanarà un «major esforç» a les grans corporacions, grans grups empresarials i grans patrimonis per «protegir» els ciutadans que fan servir els serveis públics.