Artadi repta Sánchez a incloure el dret a l'autodeterminació a la Constitució

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va reptar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè inclogui en els seus plans de reforma constitucional una referència explícita al «dret d'autodeterminació» si «creu que fa falta» per habilitar un referèndum a Catalunya. Artadi es va fer ressò de la intenció de Sánchez de reformar la Constitució per acabar amb els aforaments, un anunci que va considerar «sorprenent» perquè «l'element central» de la política catalana i espanyola «no passa» per aquest assumpte. Artadi va assegurar que el Govern no està en contra ni es tanca a abordar l'eliminació dels aforaments, però no ho considera una «prioritat», ja que «el debat principal» en el conjunt de l'Estat «no és aquí», sinó a buscar una «solució política» per a Catalunya. Artadi es va mostrar convençuda que portar a terme un «referèndum vinculant» sobre la independència de Catalunya «cap» en la Constitució, però si el Govern de Sánchez considera que no és així, té l'oportunitat d'«aprofitar» la reforma que vol impulsar per incloure'l.