Diputats escocesos visiten Lledoners i demanen la llibertat dels sobiranistes

El diputat del parlament britànic pel SNP, del partit nacionalista escocès, Ronnie Cowan, va visitar ahir els líders independentistes ara empresonats a Lledoners i en va exigir la seva llibertat. Cowan va explicar que fa quatre anys, durant el referèndum escocès, ell va fer el mateix que van fer Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raül Romeva, que són els presos que va visitar.

«Jo estava a la organització, parlava i coordinava, però no hi va haver mai cap moment del procés en què em sentís amenaçat d'entrar a la presó», va relatar el polític en la seva sortida de la presó. Cowan va alabar el coratge dels líders independentistes i va confessar que ell, en la seva situació, no sap si podria fer-hi front. Haver-los pogut conèixer, la seva manera de reaccionar, «determinats i positius», és «molt inspirador» per a Cowan.

Una delegació de diputats britànics és a Catalunya aquesta setmana per conèixer de prop la situació dels presos i els seus judicis a la presó de Lledoners i van quedar impressionats pel seu positivisme, «malgrat estar tancats» a la presó.