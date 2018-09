Puigdemont diu que «són els ciutadans» qui poden demanar-li deixar l'escó

L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimecres que només són "els ciutadans" qui poden demanar-li no seguir com a diputat. En aquest sentit ha remarcat que serà el Parlament qui decidirà -perquè així ho diu la llei- si ha de deixar o no l'escó però s'ha mostrat "absolutament convençut" que la cambra protegirà els seus membres "com el poder judicial ha fet amb el jutge Llarena".

"No hi ha cap sentència que ens obligui a deixar l'escó", ha afegit. A més, ha recordat que va ser escollit com a cap de llista de Junts per Catalunya, una llista "que va obtenir un enorme suport". Puigdemont ha fet aquestes declaracions des de Hasselt (Bèlgica), on ha fet la conferència inaugural del curs de Dret Internacional i Europeu del PXL University College.