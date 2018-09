Un mort en un accident de trànsit entre un turisme i un camió a la C-25 a Arbúcies

El Servei Català de Trànsit informa que el passatger davanter d'un turisme ha mort aquest dijous a la tarda en un accident de trànsit a la C-25 a Arbúcies (La Selva). Els Mossos han rebut l'avís a les 17.25 hores i, per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Com a conseqüència del xoc, ha mort el passatger davanter del turisme, mentre que el conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital de Vic. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 212 a l'alçada del Túnel del Joanet. L'Eix Transversal s'ha hagut de tallar en sentit Vic. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.