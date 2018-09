El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha recordat els escorcolls que just fa un any la Guàrdia Civil va fer al seu departament, aleshores anomenat de Governació, i ho ha fet acompanyat pel comediant Jordi Pesarrodona, que va acabar acusat i investigat després de passar-se hores amb un nas de pallasso al costat de l'agent que custodiava la porta de la conselleria. Després de reproduir aquella mateixa imatge, Puigneró ha assegurat que l'episodi de fa un any demostra que "un nas de pallasso posa en evidència l'autoritarisme de l'Estat". "I això no vol dir res més que no hi podem romandre dins l'Estat ni un minut més. Un Estat que vol empresonar algú per portar un nas de pallasso, no és el meu", ha sentenciat. Alhora, ha esperat que aquest mateix plantejament el tingui "la majoria de catalans", i ha vaticinat que serà "entre tots" que es "decidirà si es vol o no pertànyer a l'Estat; no ho decidiran només uns quants, i es farà pacífica i democràticament".

El conseller ha aprofitat per animar a tots aquells que van "defensar les institucions catalanes" durant el 20-S de 2017 i en els dies posteriors a "continuar aquesta tasca de defensa del país, l'autogovern i el dret del poble a decidir el seu futur". Per últim, coincidint amb el primer aniversari del 20-S, Puigneró ha recordat que aquell dia "l'Estat va passar de la repressió verbal a la física i judicial".

Per la seva part, Jordi Pesarrodona ha recordat que la Guàrdia Civil va anar a buscar-lo després d'aquell episodi a les portes del departament "per fer-li pagar aquella imatge icònica". "Me'n vaig adonar que no estàvem tractant amb un país democràtic", ha afegit, tot explicant que tot el procés ha provocat que se senti "orgullós de ser l'únic pallasso d'Europa imputat". "Però seguirem endavant i continuarem endavant. Tardarem menys o més però serà una revolució amb un somriure i única al món. Ho farem amb nassos de pallasso", ha sentenciat.