El Suprem fixa que els contactes corporals no consentits són abús sexual

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha establert en una recent sentència que qualsevol acció que impliqui un contacte corporal no consentit amb significació sexual -en la qual hi hagi propòsit d'obtenir satisfacció d'aquest tipus- suposa un atac a la llibertat sexual de qui el pateix i ha de ser penat per abús sexual i no com coaccions. Es tracta de fets que s'abordaven com vexació abans que les faltes desapareguessin del nostre ordenament jurídic.

El tribunal fixa aquest criteri en una sentència en la qual, però, desestima el recurs de cassació presentat per una dona contra una sentència de l'Audiència Provincial de Còrdova que va absoldre un home que la va seguir al lavabo de senyores d'un bar de Villanueva i, després d'intentar entrar amb ella, la va fregar momentàniament a la zona del pit i la cintura.

Per a aquest cas concret el Suprem no aplica la nova doctrina causa que els fets provats de la sentència recorreguda «no expressen amb la suficient claredat les dades fàctiques necessàries per concloure l'existència d'un delicte d'abús sexual».

L'assumpte serveix en tot cas per establir doctrina i assenyalar que, d'acreditar-se com a tals, aquestes conductes han de emmarcar-se en el delicte d'abús sexual, que està castigat amb pena de presó d'1 a 3 anys de presó o multa de 18 a 24 mesos, i no en el delicte de coaccions, que preveu penes de multa d'entre un i tres mesos.