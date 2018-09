El fiscal demana sis anys de presó per a exdirectius de l'ACA per adjudicacions irregulars

La Fiscalia Anticorrupció demana penes de sis anys de presó per a quatre exalts càrrecs i tècnics de l'Agència Catalana d'Aigua (ACA), entre ells Joan Lluís Quer, que va ser president d'Infraestructures de la Generalitat en el govern d'Artur Mas, per adjudicar contractes a dit. En l'escrit d'acusació, el fiscal acusa els quatre processats, entre els quals hi ha l'exdirector general de l'ACA Manuel Hernández, de prevaricació, revelació de secrets i malversació i demana que se'ls condemni a indemnitzar solidàriament la Generalitat amb 7,6 milions. La investigació deriva d'una querella que la mateixa Fiscalia Anticorrupció va presentar el 2015 per l'adjudicació directa de contractes per part de l'ACA a una unió d'empreses controlada per Quer, que havia estat gerent de l'entitat entre els anys 2000 i 2004.