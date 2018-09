A Mallorca venen samarretes de Hitler com a 'souvenir'

Samarretes d'Hitler com 'souvenir' a Palma. Un usuari de Twitter ha compartit les imatges d'un local on s'exposen aquests productes d'ideologia nazi "en una dels carrers més transitats per turistes alemanys".



"Al seu país seria impossible trobar això", afirma @joanramax que critica en el seu tuit a l'Ajuntament de Palma, perquè si bé "no en tenen la culpa, sí que són responsables" que es permeti.



La seva denúncia va ser rebuda amb sorpresa i incredulitat a la xarxa social, tant que va haver-hi qui va preguntar "si és un fake". L'autor de les imatges assegura que les va realitzar aquest divendres. "Això seria un escàndol a Alemanya", s'alarmaven uns altres per les fotografies que acumulen desenes de retuits.





Al carrer més transitat pels turistes alemanys a Palma hi poden trobar souvenirs que al seu país seria impossible de trobar. Gran imatge la vostra @ajuntpalma pic.twitter.com/hzVtIWXkYA — JoanRa?? (@joanramax) 21 de septiembre de 2018