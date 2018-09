Centenars de persones ocupen la plaça Sant Jaume de Barcelona

Centenars de persones estan ocupant la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), els Comitès de Defensa de la República (CDR) i la CUP, per evitar que entrin a la mateixa agents de la policia que es manifestaran demà convocats per Jusapol.

Les CUP han convocat els seus militants amb el lema "Que no ens treguin les places", i han afegit: "I demà, tots al Holi/No passareu", en referència a la seva proposta de celebrar una festa Holi i tacar amb pintura els manifestants que convocats pel sindicat Jusapol, volen homenatjar demà als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van actuar el passat 1-O a Catalunya amb motiu del referèndum independentista.

L'ocupació de la plaça Sant Jaume compta també amb el suport de Bombers per la República i també de la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), la portaveu de la qual, Marina Morante, ha afirmat que la convocatòria policial "és una manifestació feixista", perquè entre les organitzacions adherides que també la convoquen "hi figuren grups d'extrema dreta i neonazis, com PxC o Vox".

Malgrat el desallotjament efectuat el 26 de setembre pels Mossos d'Esquadra de l'Acampada per la LLIBERTAT, que es va instal·lar l'11 de setembre, els seus integrants han dormit allà totes les nits, i per això el Departament d'Interior, en veure que a la plaça Sant Jaume coincidirien les protestes de signe contrari, va acordar amb Jusapol que el lloc d'inici dels seus actes seria davant la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana.

La concentració contrària, de l'Associació Observatori de la Catalanofòbia-, es durà a terme a l'extrem inferior de la Via Laietana, al costat de l'edifici de Correus.

Per ara, a la plaça Sant Jaume s'estan celebrant xerrades i actes lúdics per passar la nit, a l'espera que es faci de dia, mentre les entitats independentistes han alertat de la presència ja d'ultres del GDR de Manresa (Bages) en la pròxima plaça Catalunya.