Detenen la parella de la dona trobada morta a Torrox, que tenia ordre de protecció

El detingut per la mort violenta d'una dona al municipi malagueny de Torrox la nit de dimecres a dijous és la que era la seva actual parella, que tenia ordre d'allunyament de la víctima, de 44 anys i natural de la localitat de Vélez-Málaga. L'arrest de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, va tenir lloc cap a les 13.20 hores en un habitatge de la localitat malaguenya, segons van informar els dos cossos policials en un comunicat.

La línia d'investigació apuntava a l'ara detingut, per la qual cosa es va sol·licitar la col·laboració del Cos Nacional de Policia per a la localització d'aquest. La dona tenia dues ordres de protecció de dues persones diferents. Els fets van tenir lloc dijous a la matinada, quan la Guàrdia Civil va ser alertada d'una possible agressió a un habitatge del nucli d'El Morche. Quan els agents hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la dona amb clars signes de violència i van començar la investigació per localitzar el suposat autor dels fets.

Durant tota la jornada d'ahir hi va haver mostres de repulsa i condemna d'aquesta nova mort, que seria la 38a per violència de gènere aquest any a Espanya.