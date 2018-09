Podem reclama a Sánchezla destitució de Duque

La portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, va assegurar que les explicacions del ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, sobre la societat creada per comprar una casa no són «en absolut convincents», i va defensar-ne la destitució recordant que va ser el mateix president Pedro Sánchez qui va assegurar el 2015, abans d'arribar a la Moncloa, que no mantindria al seu equip algú que hagués creat una societat pantalla per eludir impostos. «El que ha de fer el president és complir amb la seva paraula perquè el Govern sortit de la moció de censura no es pot permetre tenir cap ombra de dubte en el seu compromís amb la regeneració democràtica», va dir Bellarra.