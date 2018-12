Arrimadas: «Torra és al·lèrgic als drets i llibertats i per això no anirà a l'acte de la Constitució»

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest divendres que no se sent "estranyada" per la negativa del president del Govern, Quim Torra, d'acudir a l'acte pel 40è aniversari de la Constitució, ja que creu que té "al·lèrgia als drets i llibertats" i que realment voldria "acabar amb aquests". Per a Arrimadas, Torra voldria una "república imaginària" on es "triïn a dit els jutges" i on hi dominin els "privilegis" i per això no vol celebrar la Constitució Espanyola. De la mateixa manera, creu que el president demostra "cada dia" que "ni vol complir la llei, ni respectar les regles democràtiques", per això ha volgut deixar clar que "no pot ser president del Govern" ja que "no pot representar tots els catalans".

En una roda de premsa al Parlament, Arrimadas també ha carregat contra Torra per les vagues de treballadors públics que s'han vingut produint durant tota aquesta setmana. "On és la compareixença urgent de Torra?", ha preguntat la líder de Cs, que ja va demanar aquest dijous que el president comparegués al ple del Parlament, a més d'afegir que si "no hi ha prou" amb quatre jornades de protesta perquè ho faci. En aquest sentit, ha criticat que segons ella Torra trigués vuit hores en fer una compareixença per Arnaldo Otegi, i que encara no ho hagi fet per la sanitat. "Li importa més Otegi que la sanitat catalana, senyor Torra?", ha preguntat Arrimadas.

La cap de l'oposició també s'ha volgut plantar davant les declaracions d'aquest divendres del vicepresident el Govern, Pere Aragonès, que segons ella ha tret "l'excusa barata" que "tot és culpa d'Espanya" mentre parlava de les vagues dels treballadors públics. Arrimadas ha volgut deixar clar que el lema 'Espanya ens roba' ja no convenç "ni als independentistes" i ha reclamat al Govern que "deixi de prendre el pèl als catalans". "Deixi'n de mentir, ja que la culpa de les retallades no és d'Espanya, és del Govern", ha etzibat Arrimadas, per afegir que el problema dels treballadors del sector públic no és conjuntural, "sinó estructural", malgrat que l'executiu "amb ulleres d'estelada no s'ha assabentat de res".

Encara fent al·lusió a les paraules d'Aragonès, la líder de Cs ha insistit que no negociaran els pressupostos de la Generalitat ja que no volen que es donin diners per a "la construcció de la república imaginària" mentre se'n prenen de la "Catalunya real", els problemes de la qual diu que són la sanitat i l'educació, entre d'altres. Per a Arrimadas, als "senyors del procés" no els importen aquestes darreres qüestions, sinó que només el mateix procés, l'estelada i l'expresident del Govern Carles Puigdemont.

La líder de Cs també s'ha pronunciat sobre el bus de la plataforma 'España Ciudadana' que es va passejar fa uns dies per alguns punts de l'Estat amb les fotos de Puigdemont i l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, oposant-se als indults per als empresonats del procés. Arrimadas creu que aquest autobús "no genera fractura" en la societat ja que només "feia publicitat d'un acte", al contrari, segons assegura, que declaracions com dir que part de la societat són "bèsties tarades". De la mateixa manera, i en referència a la qüestió dels indults, la cap de l'oposició ha sentenciat que la proposta de Cs d'eliminar-los no és conjuntural pel judici dels líders independentistes, sinó que "és una proposta de fa anys".