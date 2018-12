Iglesias insta ERC i el PDeCAT a construir un «front antifeixista» per aturar l'auge de l'extrema dreta

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va reclamar ahir que, més enllà d'un acord per als Pressupostos, es construeixi un front antifeixista» amb els partits que van recolzar la moció de censura que va donar la presidència del Govern a Pedro Sánchez per construir una «alternativa democràtica» a l'extrema dreta, en la qual situa el PP, Cs i Vox. «Espero que ERC i el PDeCAT prenguin nota del que està passant, que afecta, i molt, els ciutadans catalans», va advertir, en assegurar que no es tracta només de la qüestió dels Pressupostos. «Seria important que ens ajuntéssim tots amb la intenció de construir una alternativa democràtica», va assegurar. «Parlem d'alguna cosa més enllà dels Pressupostos, de la necessitat de construir un compromís de direcció d'Estat», va afirmar Iglesias. Segons ell, «per ser demòcrata cal ser antifeixista», cosa que, al seu parer, no han entès ni PP ni Ciutadans. «La resta des de les diferències hem d'assumir la defensa de les llibertats, les fraternitats, l'avanç del moviment obrer, feminista i LGTBI. Això s'ha de concretar en un compromís històric de direcció d'estat».

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va demanar a ERC i el PDeCAT que votin a favor dels Pressupostos estatals per poder donar una «resposta progressista» a les necessitats «de les classes populars» i frenar així l'expansió de la «ultradreta» de Vox, que s'alimenta de la inseguretat. «Si no donem una sortida progressista en clau d'aprovació d'aquests pressupostos, veurem com els discursos de l'odi i de la confrontació entre pobles s'estendran també per tot l'Estat», va dir.