El jutjat 13 torna a Òmnium el material requisat a la seva seu el mes de març passat

Òmnium Cultural a dir ahir que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona els ha tornat el material requisat a registres de la Guàrdia Civil efectuats el passat 15 de març, després que la investigació ha conclòs que no va rebre diners per organitzar el referèndum de l'1-O.

En un comunicat d'Òmnium, aquesta entitat confirma la recepció d'aquest material requisat per la Guàrdia Civil, i afirma que l'exculpació judicial evidència que l'operació policial «només buscava criminalitzar l'entitat» i «estendre una ombra de dubte».

«L'atestat -precisa Òmnium- desacredita l'acusació per rebel·lió, i constata que Òmnium va fer una crida per anar a les escoles de forma 'serena i alegre'».

Després d'apuntar que en aquest atestat es constata que no hi ha pagaments de la Generalitat a Òmnium per finançar el referèndum de l'1 d'octubre, l'entitat conclou que això demostra que «mai ha actuat de forma irregular», i que «els comptes són públics i han estat auditats».

Segons el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, «els ha costat deu mesos constatar el que sempre hem dit i que ja ha estat publicat a la nostra pàgina web, que no hi ha ni rastre de subvencions de la Generalitat, i que no hi ha ni un euro destinat a l'1-O, cap pagament opac, perquè ens financem amb les quotes que paguen els 130.000 socis». El 15 de març del 2018, la Guàrdia Civil va efectuar un registre que va durar gairebé 12 hores a la seu d'Òmnium i va retenir-hi set treballadors.