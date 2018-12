El Suprem rebutja per unanimitat apartar Marchena i els jutges de l'1-O

La Sala del 61 va rebutjar per unanimitat apartar del judici del procés el president del tribunal, Manuel Marchena, i els sis magistrats més que jutjaran l'1-O. Després d'una hora i mitja de deliberacions, van donar a conèixer la decisió tot i que els arguments es coneixeran en una resolució més endavant. Les recusacions les havien plantejat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Anna Simó i Jordi Cuixart. Aquest últim, a més, havia demanat no només apartar Marchena sinó també la resta dels magistrats. Al setembre, la mateixa sala també va rebutjar les recusacions del tribunal que ha de jutjar el procés. El president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, va encapçalar les deliberacions i en la decisió van participar 13 magistrats més.

La sala del 61 es va reunir ahir al matí per abordar els escrits de recusació presentats per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Anna Simó. Tots ells demanaven apartar Manuel Marchena de la presidència del tribunal del procés i, en el cas de Cuixart, també feia extensiva la petició a la resta de magistrats que conformen el tribunal que els ha de jutjar.

Les recusacions es van presentar després de la polèmica pel whattsapp del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, que deia que si Marchena marxava a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) podrien controlar la Sala Penal «des del darrera». Entre les causes que adduïen, afirmaven que Marchena estava «contaminat» i retreien que havia estat el candidat del PP a presidir el CGPJ. Per això, consideraven que tenia «interès» en la causa i que, per tant, no podia presidir el tribunal del judici.

Abans de la deliberació de la sala, la Fiscalia ja va emetre un informe on s'oposava a les recusacions i també hi va haver escrit del propi Marchena, en què negava tenir cap interès «directe ni indirecte» en la causa contra el procés.