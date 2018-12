Casado reclama el 155 per la «kale borroka independentista»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va demanar al Govern d'Espanya que «posi ordre a Catalunya» davant la «kale borroka independentista, i el va instar a aplicar l'article 155 per prendre el control, va dir, perquè «Catalunya està fora de si» ja que «el seu Govern no controla la situació». Casado va fer aquestes manifestacions en referència a les imatges dels disturbis registrats dijous a Girona i Terrassa, i segons el seu parer el debat no és la «proporcionalitat» de la policia o el suport de la conselleria d'Interior a l'actuació policial, sinó que el debat és «si s'està garantint que es compleixi llei i la convivència als carrers», cosa que segons la seva opinió no s'està fent.