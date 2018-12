May posposa la votació de l'acord del Brexit

La primera ministra, Theresa May, aquest dilluns

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha ajornat la votació que s'havia de celebrar aquest dimarts a la Cambra dels Comuns sobre l'Acord de Retirada de la Unió Europea, en què 'a priori' no comptava amb els suports suficients per tirar endavant el seu pla.

Hores després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) sentenciés que el Regne Unit té dret a aturar el Brexit de forma unilateral, sense consens amb els altres 27 Estats membre del bloc, May ha parlat d'urgència amb el seu gabinet.

Tot i que la 'premier' sempre havia defensat que seguiria endavant amb l'actual procés, segons el qual el Regne Unit sortirà de la UE el 29 de març de 2019, finalment ha confirmat que no hi haurà votació parlamentària demà, dimarts, sobre l'acord pactat amb la resta de socis comunitaris, segons dues fonts consultades per la responsable d'informació política de la BBC, Laura Kuenssberg.

També han ofert aquesta mateixa versió periodistes de 'The Guardian' i el 'Financial Times', a l'espera que l'executiu es pronunciï oficialment. Fonts laboristes han avançat que May realitzarà una declaració a les 15.30 (16.30 hora peninsular a Espanya), segons l'agència de notícies Reuters.

Aquest mateix dilluns, una portaveu de Downing Street ha assegurat que la votació tindria lloc com estava previst i fins i tot havia apuntat que May encara confia en guanyar aquesta cita clau. En aquest sentit, ha al·legat que la sentència del TUE no implicaa cap canvi en la posició del Govern britànic en relació a l'Article 50, l'activació va donar origen al procés en marxa.

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha advertit que "si els rumors del retard (de la votació) són correctes", seria una "covardia patètica" per part de la 'premier' i del seu Govern. "S'han quedat sense camí i ara necessiten apartar-se", ha asseverat a Twitter.