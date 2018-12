El Suprem fixa per al 18 de desembre la primera vista del judici del 1-O

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha fixat per al proper dimarts 18 de desembre a les 10:00 hores del matí la vista de l'article de previ pronunciament. La cita suposa la primera vista del judici de l'1-O sol·licitada per les defenses i que servirà per debatre si el Suprem és competent o no per portar a terme el procediment judicial. Les defenses dels encausats independentistes ho qüestionen i consideren que la causa s'hauria de remetre al TSJC. A la vista hi assistiran els advocats però no aniran cap dels presos sobiranistes perquè no ho han sol·licitat. Un cop resolgui la sala, es donaran deu dies a les defenses perquè presentin els seus escrits per demanar les proves i testimonis de cares al judici. El següent pas ja seran les declaracions dels acusats davant el tribunal.