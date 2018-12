Almenys dos morts i onze ferits a trets en un mercat de Nadal a Estrasburg

Almenys dues persones van morir i onze més van resultar ferides en un tiroteig que hi va haver ahir als voltants del principal mercat nadalenc d'Estrasburg, al centre de la ciutat, segons fonts de la Prefectura del Baix Rin i les forces de seguretat.

El govern regional va indicar en una curt comunicat que al voltant de les 20.00 hores un home havia obert foc al carrer Orfevres, al centre d'Estrasburg. Entre els ferits n'hi hauria sis en estat greu, segons les informacions conegudes a l'hora de tancar aquesta edició.

«L'autor dels fets ha estat identificat i és buscat activament [...] Els serveis de seguretat estan totalment mobilitzats», assenyalava el comunicat. Així, demanava a les persones que viuen al barri de Neudorf i al parc de l'Estel que romanguessin «confinades».

Fonts properes a l'operació citades pel diari local DNA asseguraven que el sospitós identificat era en el radar de les autoritats franceses per presumpta radicalització. La policia va llançar una operació a Neudorf per intentar detenir el responsable del tiroteig.

Segons fonts policials esmentades pel diari Le Figaro, el sospitós s'hauria atrinxerat al carrer d'Epinal, on hi va haver un intercanvi de trets. A l'hora de tancar edició no s'havia determinat que tingués còmplices i es creia que actua en solitari.

El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, va assenyalar que el sospitós estava fitxat per «delictes comuns» i va confirmar que havia mantingut una trobada amb el president, Emmanuel Macron, i el primer ministre, Edouard Philippe. «Em dirigeixo immediatament a Estrasburg», va afegir. Macron, que estava reunit amb un grup de diputats al Palau de l'Elisi quan es va iniciar el tiroteig, va suspendre la trobada per ser informat «en temps real» del desenvolupament dels esdeveniments i va ordenar a Castaner que es desplacés a la ciutat. Per la seva banda, la Fiscalia Antiterrorista va obrir anit una investigació sobre el tiroteig, segons va informar el Ministeri Públic, citat per la premsa francesa.

D'acord amb el relat de DNA, el sospitós va obrir foc al carrer de Grandes-Arcades, després de la qual cosa va fugir en direcció a la Grand Rue, on es van sentir més trets.

El centre d'Estrasburg va quedar acordonat en un radi de 200 metres entorn de la plaça Gutenberg. Les forces de seguretat i diverses ambulàncies es van traslladar al lloc. El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, també va ordenar tancar la seu de la institució comunitària de manera que «ningú» en pogués entrar ni sortir, i va parlar d'un «probable atemptat terrorista».