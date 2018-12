Forn: «Agraeixo totes les mostres de suport, però no entenc que se'ns reivindiqui amb la cara tapada»

L'exconseller Quim Forn ha fet arribar un missatge publicat al seu compte de Twitter. En el 10è dia de la vaga de fam, empresonat a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, l'extitular d'Interior ha escrit: "Agraeixo totes les mostres de suport, però no entenc que se'ns reivindiqui amb la cara tapada", en referència als talls de carreteres i dels CDR durant el cap de setmana passat.



Forn també ha defensat que la seva protesta, així com la dels altres presos en vaga de fam -Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- és "conscient i legítima" per denunciar el "bloqueig" del Tribunal Constitucional.





10è dia #vagadefam

La nostra protesta és conscient i legítima per denunciar el bloqueig del TC. Agraeixo totes les mostres de suport, però no entenc que se'ns reivindiqui amb la cara tapada.

13 de desembre de 2018