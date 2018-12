Diario de Mallorca es querella contra el jutge que va ordenar els escorcolls a la seva seu

El Diario de Mallorca va presentar ahir davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) una querella contra el jutge Miguel Florit. Se l'acusa dels delictes de «prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili, contra l'exercici del dret al secret professional del periodista, i per qualssevol altres que es descobreixin durant la instrucció».

Segons la querella, l'acte emès dimarts per Florit ordenant els escorcolls de les seus de Diario de Mallorca –que forma part de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7– i Europa Press i la requisició de material de treball de dos informadors «constitueix una arbitrària conculcació del secret professional del periodista, absurda i insòlita i que resulta increïble que hagi pogut ser dictada per un integrant d'un poder judicial com l'espanyol, que ha d'actuar en tot moment compromès amb el compliment de la Constitució i de la Llei, molt especialment amb ple respecte per les garanties essencials que permeten reconèixer un sistema legal com plenament democràtic, entre els quals la llibertat de premsa es troba a primera línia». També es diu de la resolució que és «un atac letal a una de les normes essencials de la vida democràtica».

L'acció penal també va dirigida a «les altres persones que resultin ser partícips dels fets». Els querellants, acusadors particulars en la seva condició de perjudicats, són: Editora Balear SA, empresa editora de Diario de Mallorca; Europa Press Delegaciones S.A .; i els periodistes José Francisco Mestre i Blanca Pou.

Dimarts passat, la Policia, per ordre del jutge Florit, va requerir al periodista de Diario de Mallorca José Francisco Mestre el lliurament del seu telèfon mòbil i les seves claus de desbloqueig. A continuació, dos agents es van desplaçar a la redacció del rotatiu per a la requisa d'un ordinador, al que es va negar la directora del diari. Prèviament, una comissió judicial havia acudit a la seu d'Europa Press a Palma, on, malgrat l'oposició de la periodista Blanca Pou, aquesta «es va veure obligada a facilitar el seu mòbil, ordinadors i altre material de treball».

En la querella es demana que el Tribunal Superior de Justícia ordeni al Jutjat d'Instrucció nº 12 de Palma i a la Policia Judicial «la immediata devolució als seus propietaris dels materials (dispositius de telèfons mòbils, ordinadors, pendrive i documentació en paper) confiscats en execució de l'acte qualificat en la present querella com a prevaricador i la immediata eliminació de qualsevol dada o còpia que se n'hagi extret, que s'hagi fet constar en qualsevol suport material o virtual, en paper o informàtic».