La CUP no concorrerà a les europees perquè «no té cabuda» a les institucions

La CUP no presentarà cap candidatura a les eleccions europees, ja que considera que la seva formació «no té cabuda dins de les institucions europees, màximes representants del capitalisme, l'imperialisme, el racisme institucional i la militarització de les societats». Així ho va anunciar ahir el grup després de la reunió del Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentari a Artés. Aquesta decisió impossibilita que la sallentina Anna Gabriel sigui escollida eurodiputada. A l'últim Consell Polític, la CUP va ajornar la decisió d'anar o no a les eleccions europees perquè no va haver-hi acord en una votació que requeria majoria absoluta.