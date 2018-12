Els presos en vaga de fam enviaran cartes a 40 dirigents europeus

Els quatre polítics independentistes catalans en presó provisional que s'han posat en vaga de fam volen internacionalitzar la seva protesta a través de l'enviament de més de 40 cartes a dirigents europeus, tant caps d'Estat i de Govern com presidents de les principals institucions de la UE. Així ho ha anunciat en una roda de premsa celebrada a la llibreria de Blanquerna, a Madrid, Pilar Calvo, la portaveu dels presos en vaga de fam: Jordi Turull i Jordi Sánchez, que porten 17 dies en vaga de fam, i de Joaquim Forn i Josep Rull, que n'acumulen 14.

Es tracta, ha explicat Calvo, d'una "nova acció d'àmbit internacional" en què sol·liciten l'"atenció" per la seva "greu" situació. "Som nou persones a la presó sense judici des de fa més d'un any acusats de rebel·lió per convocar un referèndum pacífic. Es vulnera el nostre dret a la presumpció d'innocència i la justícia amb totes les garanties", diu la carta dels presos, que també ha estat enviada al president del Govern, Pedro Sánchez.

En aquestes missives, els presos catalans denuncien la "paralització" dels seus recursos davant del Tribunal Constitucional, la qual cosa els "impedeix" acudir a la Justícia europea. Segons critiquen, aquests escrits "s'haurien de resoldre en 30 dies i ja superen l'any". Per això, han avançat que recorreran aquest retard davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.

Els polítics catalans en vaga de fam diuen en les seves cartes que se senten "defensors dels valors fundacionals de la UE" i confien que, tot i que són "conscients dels límits de la divisió de poders", la seva protesta "no quedarà en sac trencat ".

Es troben «ferms i determinats»



Quant a l'estat de salut dels quatre presos en vaga de fam, Pilar Calvo ha assegurat que es troben "forts, ferms i determinats" i que l'únic que ha requerit d'ingrés hospitalari és Jordi Turull. No obstant això, aquest "ja està rebent visites i treballant en la defensa del seu cas".