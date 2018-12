El primer ministre belga anuncia que dimiteix perquè no pot mantenir el govern

El primer ministre de Bèlgica, el liberal francòfon Charles Michel, va anunciar ahir la seva dimissió després de fracassar en l'intent de mantenir un govern en minoria, després de la sortida de la coalició del seu principal soci, els secessionistes flamencs de la NV-A. «La meva trucada no ha convençut, no ha estat tinguda en compte. Prenc la decisió de presentar la dimissió i em dirigeixo immediatament al rei», va anunciar Michel davant el Parlament, segons recullen els mitjans locals.

Michel intentava mantenir el govern federal a flotació des de diumenge, quan l'NV-A va trencar la seva aliança com a protesta perquè Bèlgica s'hagi sumat al Pacte Global per a la Migració de Nacions Unides. Els secessionistes flamencs han criticat el pacte, malgrat no ser vinculant, perquè diuen que atempta contra la sobirania del país en matèria migratòria, i havien retirat el seu suport als pressupostos del 2019.

L'anunci de Michel arriba després de constatar que no aconseguia els suports necessaris per a mantenir una «coalició de bona voluntat».