Ordre de detenció contra un CDR de la Pobla que va defugir una citació

Tomàs Sayes, veí de la Pobla de Lillet, membre del Secretariat Nacional de l'ANC i del CDR va veure com s'emetia ahir en contra seva una ordre de detenció després de plantar el jutge que l'investiga per tinença il·lícita d'armes prohibides en el marc d'una concentració a favor dels presos independentistes. Aquella acció va consistir en una marxa que es va fer el 30 de març entre Alp i Das, on el magistrat Pablo Llarena té una residència. Aquest membre del CDR va optar el 28 de novembre passat per no acudir a la citació als jutjats de Puigcerdà per aquest assumpte, mentre que un altre investigat pels mateixos fets va declarar i va respondre les preguntes de totes les parts, així com tres Mossos que van comparèixer en qualitat de testimonis. Segons el TSJC, els càrrecs eren els de tinença il·lícita d'armes i reunió il·lícita portant armes prohibides. L'ANC va confirmar a través de Twitter l'ordre de detenció i expressa el seu suport a l'investigat.