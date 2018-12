La CE presenta plans de contingència preparant-se per a un Brexit sense acord

La Comissió Europea va presentar ahir un paquet de 14 plans de contingència en diversos sectors, inclosos els de serveis financers i transport aeri, per evitar els danys més greus per a la UE d'un eventual Brexit sense acord, si bé aquestes mesures no s'aplicaran al territori de Gibraltar.

Quant al sector aeri, es proposa un reglament per garantir durant dotze mesos la prestació de determinats serveis aeris entre Regne Unit i la UE i un altre per a prorrogar nou mesos la validesa d'algunes llicències en matèria de seguretat aèria.

Les mesures d'urgència cobriran també altres àrees com les duanes i la política climàtica i han estat triades perquè Brussel·les considera que són els sectors en els quals la falta d'un acord de divorci entre Regne Unit i la UE tindria «desordres greus» per als ciutadans i les empreses comunitàries. Per això, l'Executiu comunitari considera que és «essencial i urgent» que s'adoptin les mesures amb celeritat, per al que insta el Consell i al Parlament europeu a adoptar les accions oportunes que permetin que els plans puguin entrar en vigor el 29 de març de 2019, quan es produeixi la desconnexió, si l'acord del Brexit s'ha frustrat per a llavors.

Amb tot, els serveis comunitaris han recordat que amb el divorci, el dret comunitari no només deixarà d'aplicar-se a Regne Unit, sinó també a Gibraltar, per la qual cosa les mesures de contingència «no s'aplicaran a Gibraltar».

La Unió Europea aplica les disposicions dels seus Tractats en el Penyal en la mesura en què el considera un «territori europeu les relacions exteriors del qual són assumides per un Estat membre», per la qual cosa amb la sortida de Regne Unit ja no estarà sota el paraigua d'un Estat membre i no se li aplicaran els Tractats.

La Unió Europea i Regne Unit han negociat un Tractat de Retirada amb el qual es pretén garantir un divorci ordenat, però perquè sigui efectiu és necessari que sigui ratificat pels Parlaments europeu i britànic.

La Cambra dels Comuns britànica votarà el text jurídic en la setmana del 14 de gener, segons va anunciar la primera ministra britànica, Theresa May, que ja ha ajornat una vegada la votació per temor al fet que els diputats tombin el pacte i es produeixi un Brexit caòtic.

Davant el risc d'aquesta sortida abrupta, l'Executiu comunitari treballa des de fa mesos en plans de contingència per a aquelles qüestions que entren en les seves competències i ha instat els Estats membres a preparar també plans d'emergència per als assumptes que estan sota la seva sobirania nacional.