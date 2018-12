El Tribunal de Comptes investiga Puigdemont per l'1-O

El Tribunal de Comptes ha admès a tràmit la demanda de la Fiscalia contra 19 ex-alts càrrecs de la Generalitat, amb Carles Puigdemont al capdavant, per la desviació milionària de fons públics per a l'organització de l'1-O, que els imputa la Fiscalia. El tribunal ha obert diligències preliminars després d'admetre a tràmit les demandes de la Fiscalia i de SCC i Advocats Catalans per la Constitució contra Puigdemont i altres ex-alts càrrecs de la Generalitat, segons fonts del tribunal. Ara s'ha de nomenar un delegat instructor, que determinarà la quantitat exacta de recursos públics detrets i, en cas de judici, recauria en la secció de la magistrada Margarita Mariscal de Gante.