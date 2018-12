Afectacions lleus a la C-16, C-55 i C-58

L'alarma social sobre el desenvolupament de la jornada d'ahir es va complir a la Catalunya Central només a primera hora del matí. Els primers talls de carreteres es van dur a terme a quarts de 6 i es van allargar fins a quarts de 8, fet que va complicar la circulació fins a l'hora d'entrada a les escoles. A partir de llavors, el trànsit va fluir amb més que menys normalitat a les comarques centrals.

Les vies que es van veure afectades per accions de protesta amb motiu del Consell de Ministres a Barcelona van ser l'autopista C-16 a Manresa (Viladordis) en sentit sud, que es va tallar amb pneumàtics; la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, també tallada amb pneumàtics (va ser un tall breu i l'afectació, mínima); i la C-58 al seu pas per Vacarisses en totes dues direccions. En aquest cas, els manifestants van tallar un arbre i el van col·locar al mig de la via per impedir el pas dels vehicles.

Malgrat l'espectacularitat inicial dels talls, dels quals ni CDR ni entitats sobiranistes van reivindicar l'autoria –membres del CDR de Manresa contactats per Regió7 se'n van desvincular completament–, en la majoria dels casos no es van allargar més de dues hores. De fet, pels volts de les 7 del matí, els Mossos ja informaven que s'havia reobert la C-16 al trànsit. Les altres dues vies també van estar tallades fins a quarts de 8.

En punts com Vacarisses les retencions van ser notables, però segons va informar el Servei Català de Trànsit hi havia menys cotxes de l'habitual a tota la xarxa viària catalana. Tenint en compte que ahir era divendres, el motiu principal dels experts era que molts conductors havien buscat alternatives de transport davant la previsió de caos per a ahir.

Marxes lentes a l'A-2 i la C-16



A l'Anoia, a l'A-2, hi va haver complicacions fins a quarts de 10 del matí a causa d'una marxa lenta de vehicles, que va començar pels volts de les 8 a Jorba i va anar avançant en direcció sud cap a Òdena, Castellolí, el Bruc, Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca i fins arribar a la capital catalana.

També una marxa lenta va intensificar la circulació ahir al matí a la C-16 a Sallent en sentit sud, tot i que no es van arribar a registrar retencions importants en aquest tram. Els Mossos van aturar el grup de persones que protagonitzaven la marxa i van multar dos conductors (vegeu imatge).

Membres del CDR de Manresa –que es van reunir a les 4 de la matinada a l'avinguda Universitària per organitzar-se– van negar haver participat als talls i van assegurar que tots s'havien dirigit cap al principal escenari de les protestes d'ahir, Barcelona.