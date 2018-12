Interior diu que no té els documents per inscriure La Crida com a partit

El ministeri de l'Interior encara no ha inscrit la Crida Nacional per la República com a partit polític perquè el Registre de Partits Polítics encara no ha rebut la documentació necessària per poder-ho fer, segons van informar a Europa Press diverses fonts de l'esmentat departament ministerial.

El moviment, creat per l'expresident català Carles Puigdemont i anomenat Crida Nacional per la República, va fer la sol·licitud d'inscripció com a partit polític al ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska abans de mitjan any. No obstant això, els documents aportats no eren suficients i el Registre de Partits Polítics va demanar als promotors que esmenessin les deficiències en la inscripció amb l'aportació de més documents necessaris en els tràmits pertinents.



Sis mesos després

El ministeri va donar llavors un termini de sis mesos als promotors d'aquest partit, que ha conclòs el 19 de desembre passat, fa vuit dies, sense que el registre hagi rebut encara la documentació requerida.