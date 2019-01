La Fiscalia belga demana presó per a quatre «armilles grogues»

La Fiscalia de Brussel·les va demanar ahir penes que van entre l'any i els dos anys de presó per a quatre homes per la seva presumpta participació en altercats violents amb la Policia en el marc de les manifestacions dels Armilles Grogues a la capital belga dels passats 30 de novembre i 8 de desembre. Els quatre homes, amb edats compreses entre els 23 i 44 anys, havien de comparèixer ahir davant del Tribunal Correccional de Brussel·les per participar en disputes contra la Policia en el marc de les esmentades protestes dels Armilles Grogues, acusats de «banda armada en rebel·lió», però, finalment, un d'ells no s'ha presentat davant del jutge, segons va informar l'agència Belga. Els quatre homes haurien participat en baralles amb la Policia, tirant-los pedres, durant les dues manifestacions. La Fiscalia de Brussel·les ha demanat dos anys de presó per a un d'ells, identificat per les inicials E.F., de 37 anys, per ferir presumptament un agent de Policia, al qual va trencar un dit en tirar-li una llamborda en el moment de la seva detenció durant la manifestació del 30 de novembre.

Un altre dels acusats, identificat com a S.B, de 44 anys, va reconèixer que van intentar atacar la Policia però va lamentar els fets. «He de passar el mes amb 800 euros», va al·legar.