JxCat trobaria un «disbarat» que l'Estat impedís les compareixences dels presos a la comissió del 155

El portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol ha dit que seria un "disbarat" que l'Estat impedís les compareixences dels polítics en presó preventiva que han estat requerits a la comissió d'investigació de l'aplicació de l'article 155. Així s'ha expressat Pujol durant una roda de premsa al Parlament aquest dilluns a la tarda. El portaveu adjunt de JxCat també ha demanat al president de la cambra, Roger Torrent, que convoqui la ponència de la comissió de la reforma del reglament. Tot i mantenir la voluntat d'intentar investir el líder de JxCat, Carles Puigdemont, Pujol ha admès que ara mateix no està previst abordar aquest tema durant la reunió del grup a Waterloo dels dies 20 i 21 de gener -i que ha avançat l'ACN.

Els exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa estan citats a comparèixer com a testimonis a la comissió d'investigació del 155 per al dia 22 de gener, segons l'ordre del dia d'aquest òrgan -que presideix el diputat de JxCat Toni Morral. Tots ells estan en presó preventiva, però haurien de poder assistir presencialment a la comissió amb una autorització judicial. Pujol ha explicat que aquesta petició pertoca a Morral, com a president de la comissió.

"Suposo que l'Estat no afegirà més greuges i disbarats", ha sentenciat Pujol, que opina que els exconsellers han de poder participar a la comissió del 155 "de manera presencial o telemàtica". "Només faltaria que no puguin expressar-se, esperem que puguin venir", ha afegit.

Així, el 22 de gener se celebrarà la primera sessió de la comissió d'investigació del 155 amb compareixences de testimonis. A banda dels citats el dia 22, també estan aprovades les compareixences de l'expresident del Govern Carles Puigdemont i del president i de l'expresident de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez i Mariano Rajoy -respectivament-, encara que de moment no tenen data fixada.