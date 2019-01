Omella fa una crida a evitar «expressions incendiàries»

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va fer una crida ahir en la seva carta dominical a evitar «expressions incendiàries» i a fomentar «un llenguatge que afavoreixi el diàleg». «És cert que l'actual clima de crispació social no ens ho facilita, però amb l'ajuda de Déu podem superar aquest moment de tensió. Viure en fraternitat és cosa de tots. Us demano, doncs, que siguem més prudents amb els missatges que fem arribar a la gent», va comentar l'arquebisbe de Barcelona, que va afegir que «tots nosaltres podem i hem de ser promotors de comprensió, de diàleg i de cooperació en la tasca d'humanització de la societat». Omella també va expressar el seu desig de viure amb «pau i fraternitat» aquest any.