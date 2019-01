Capella, sobre l'adjudicació de l'1-O al jutjat 13: «alguna cosa no quadra»

"Hi ha l'ombra de sospita que el repartiment no va ser del tot correcte". Així s'ha expressat aquest dimecres la consellera de Justícia, Ester Capella, sobre l'adjudicació de la causa de l'1-O al jutjat d'instrucció número 13. En declaracions a Ser Catalunya, Capella ha criticat "l'opacitat" del TSJC amb les regles de repartiment, i ha constatat que "hi ha alguna cosa que no quadra" quan "dona tres versions diferents en un sol dia" sobre la qüestió. "És molt important que les regles estiguin del tot definides, perquè no es pot triar el jutge que et dona la gana. Les regles han d'estar clares, determinades, publicitades i que tothom les conegui", ha continuat la consellera, que ha recordat la "subjectivitat" del jutge instructor amb l'independentisme.

"Si no m'he descomptat, el TSJC va dir una cosa al matí, la degana una altra al migdia i a la tarda una altra", s'ha queixat Capella aquest dimecres fent referència a les explicacions que es van donar dimarts des del TSJC i també per part de la jutgessa degana de Barcelona. Després de recordar els elogis que va rebre el jutge instructor per part del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per la seva "obsessió" contra l'independentisme, la consellera ha insistit que hi ha d'haver unes normes de repartiment dels procediments que estiguin clares i que les ciutadania les conegui. "Si resulta que ells no ho poden aclarir i donen tres versions diferents, aquí manca transparència", ha reblat.

D'altra banda, sobre la negociació pressupostària i les declaracions de Gabriel Rufián assegurant que Podem hauria ofert a ERC el cap del ministre Josep Borrell, Capella ha dit que ho desconeix, però ha afegit que si ho explica Rufián és que deu ser cert. En tot cas, ha apuntat que ERC no ha demanat mai la destitució de ningú, perquè és Pedro Sánchez qui ha de definir el seu equip. "Que no ens busquin com a excusa. Ells decidiran qui tenen de ministre, si el volen enviar a Europa o el volen jubilar", ha etzibat.

Ara bé, sobre els pressupostos, ha insistit que no hi ha una "posició clara" del govern espanyol respecte a Catalunya més enllà del "bla-bla-bla". "El que hi ha d'haver és un gest claríssim en relació a la demanda majoritària de la ciutadania", ha dit Capella, que ha instat Sánchez a "fer efectiu" el diàleg i a aclarir "cap a on vol anar el govern espanyol". "Efectiu efectiu en aquests moments no hi ha res", s'ha queixat.

En preguntar-li sobre les afirmacions de Dolors Bassa, que ha demanat no deixar caure el govern del PSOE, la consellera ha reconegut que és millor sempre un executiu socialista que un del PP, però ha reiterat que cal convertir en realitat la voluntat de diàleg que expressa Sánchez. Tot i que ha admès que els socialistes no han començat cap procediment penal contra l'independentisme, ha opinat que "hi ha maneres de buscar solucions i començar a desfer nusos".