El rei fa una crida a respectar les resolucions d'una Justícia «legítima»

El rei Felip VI va destacar la «plena legitimitat» i independència del poder judicial a Espanya i va considerar que el respecte a les seves resolucions és una condició indispensable «en qualsevol democràcia que es preï de ser-ho». Felip VI va apel·lar a aquest respecte en la seva intervenció en el lliurament de despatxos a la 68a promoció de la carrera judicial, on va estar acompanyat per la ministra de Justícia, Dolores Delgado; el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska; el president del Poder Judicial, Carlos Lesmes; i la fiscal general de l'Estat, María José Segarra. Tradicionalment, aquest acte se celebra a Barcelona, però el Poder Judicial va decidir traslladar-lo a Madrid amb motiu del 40 aniversari de la Constitució.

Quan falta poc per a l'inici del judici als dirigents independentistes, tot i que sense esmentar en cap moment la situació a Catalunya, el monarca va exalçar el valor del text constitucional i la necessitat de respectar les resolucions judicials. La justícia, va destacar, representa un dels valors fonamentals de la societat per ser condició indispensable per a la convivència, i el poder judicial va assegurar que és la institució que permet fer real i efectiu aquest valor suprem. Un poder judicial que va assenyalar que té «plena legitimitat» i del qual va destacar el valor de la seva independència.

El cap de l'Estat va demanar als integrants de la 68a promoció de la carrera judicial que tinguin sempre present que en l'origen i l'essència de les seves decisions han de situar la Constitució «com a norma fonamental de la nostra convivència que inspira la resta de l'ordenament jurídic i que ens assegura un escenari cert, sòlid i fiable de drets i llibertats».

Després de recordar el 40 aniversari del text constitucional, va destacar que el seu valor està no només en el pacte de convivència intergeneracional que representa, sinó, sobretot, en el fet de ser la garantia dels valors suprems d'una societat lliure.

Uns valors sense els quals va assegurar que no seria reconeixible com a tal «perquè encarna la màxima qualitat democràtica d'una societat i empara, alhora que limita, l'exercici del poder polític».