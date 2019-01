Rufián: «Podem ens va oferir el cap de Borrell a canvi de suport als pressupostos»

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, assegura en una entrevista que publica 'Eldiario.es' que Podem va oferir a ERC "el cap de Borrell a canvi del nostre suport als pressupostos". "Els vam dir que tan de bo el problema fos Borrell. Jo no demano el cap de cap ministre ni de cap president electe al Congrés. Ara bé, que Borrell no estigui ocupant un ministeri de l'Estat sempre és una bona notícia, perquè és un mentider", diu Rufián. El número dos d'ERC a Madrid, que no concreta qui va fer aquesta oferta, assegura que la seva formació encara no ha decidit que fer amb els pressupostos i no descarta de moment presentat una esmena de totalitat contra els comptes. "Pedro Sánchez es mereix una moció de censura per no haver mogut un dit contra la dinàmica repressiva de l'Estat", i "dir que la Fiscalia pot canviar el seu posicionament no és atemptar contra la separació de poders".

Rufián admet que hi ha "diversos posicionaments" dins de la pròpia executiva i el grup parlamentari d'ERC sobre els pressupostos i que això genera un "debat" que li sembla "sa". Una de les posicions en aquest debat, apunta, defensa permetre la tramitació dels pressupostos, fet que segons Rufián "no seria incompatible" amb un possible 'no' al final de la tramitació. No està descartat, tampoc, que ERC presenti una esmena a la totalitat dels comptes.

Rufián també comenta les manifestacions de l'exconsellera Dolors Bassa sobre la necessitat que no caigui el govern de Sánchez. Segons el número dos d'ERC a Madrid un tripartit de PP, Cs i Vox "seria tremendament nociu" per a tothom. En tot cas rebutja el discurs de part de l'esquerra que culpa l'independentisme de l'arribada de Vox. Valora positivament també la proposta de Pere Aragonès per a la creació d'una mesa de diàleg polític amb el govern espanyol i retreu a Sánchez que no actuï per fer un gir en la política de l'Estat a Catalunya.

"Si tu d'autoqualifiques de 'govern del canvi', govern d'esquerres, doncs has de fer alguna cosa. I repeteixo: la Fiscalia pot fer alguna cosa avui, demà i passat, per intentar pal·liar la situació o la deriva repressiva de l'Estat".