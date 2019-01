256 persones van morir en accidents de trànsit a Catalunya el 2018

256 persones van morir en 229 accidents de trànsit al conjunt de la xarxa viària catalana -zones interurbanes i urbanes- el 2018, un 7% més que el 2017.

Pel que fa als sinistres mortals, l'augment és del 8%. A les vies interurbanes, els atropellaments mortals han augmentat un 240%, amb 17 víctimes, i 60 persones van morir en sortides de via -un tipus d'accident molt lligat a l'excés de velocitat, distraccions i tòxics-, un 54% més que l'any anterior.

Per reduir la sinistralitat de cara al 2019, els Mossos d'Esquadra aposten per una activitat policial més dinàmica: l'helicòpter de Trànsit torna a volar des de fa uns dies, recuperaran els vehicles espiell i potenciaran els radars mòbil. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat contundent amb les actituds de risc, com l'excés de velocitat i l'ús del mòbil al volant, i ha parlat directament de "conductes homicides".