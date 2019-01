El Suprem demana traslladar els polítics presos a Madrid l´última setmana de gener

El president de la sala Penal i també president del tribunal del judici de l'1-O, Manuel Marchena, ha enviat un ofici al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar-li que faci les gestions pertinents per tal que els presos independentistes estiguin a Madrid la darrera setmana de gener. Tot i que encara no està fixada la data de judici, el president del tribunal vol garantir que no hi ha cap inconvenient amb els terminis que fixa la llei i que, un cop es faci públic el dia de la primera sessió, tots nou acusats estan ja a presons madrilenyes i a disposició de la sala. En l'ofici, diu que ha de primar la "seguretat" i un trasllat "amb unes condicions que respectin la seva dignitat".

En l'ofici, el president del tribunal apunta que la Llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) determina que, un cop es fa pública la data d'inici del judici, els presos s'han de conduir "immediatament" a la presó de la població on s'hagi de celebrar el judici. En canvi, sobre aquesta qüestió, el reglament penitenciària substitueix aquesta "immediatesa" per un període de 30 dies.

En l'ofici, Manuel Marchena diu que ni la "celeritat" imposada per la Lecrim ni el període fixat de 30 dies del reglament penitenciari poden estar per sobre del criteri de la seguretat i d'un trasllat que "respecti la dignitat i el dret de tot acusat de tenir un procés sense dilacions indegudes".

Per tot plegat, demana al ministre que "adopti les decisions que resultin indispensables" per garantir la presència davant de la sala dels acusats que estan privats de llibertat l'última setmana de gener.

En l'escrit es recorda que està a punt de vèncer el termini perquè les defenses presentin els seus escrits (acaba la setmana vinent) i que, serà llavors, quan el tribunal dictarà una de les darreres resolucions abans de l'inici del judici. Es tracta de la declaració de pertinença de proves proposades i l'assenyalament de les sessions del judici. Per tant, la data d'inici del judici es coneixerà en pocs dies, i oscil·larà entre finals de gener i principis de febrer. Abans dels interrogatoris dels acusats, hi haurà una o dues sessions reservades a les qüestions prèvies.



Trasllats des de tres presons diferents



Els trasllats s'hauran de fer des de Lledoners (en el cas de Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Sànchez, Cuixart i Forn) Puig de les Basses (Dolors Bassa) i Mas d'Enric (Carme Forcadell) i es desconeix encara a quins centres madrilenys estaran reclosos mentre duri el judici.

Els Mossos seran els responsables dels operatius de les sortides de les presons catalanes i, si es torna a repetir el protocol del trasllat a Catalunya, els portaran fins a Brians. Allà, serà ja la Guàrdia Civil la que completi el trasllat fins a la capital espanyola.