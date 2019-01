La Fiscalia insta l'Audiència a ordenar reobrir la causa sobre espionatge

La Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Barcelona que ordeni la reobertura de la causa sobre el suposat espionatge per part dels Mossos d'Esquadra, que un jutge ha arxivat en concloure que la policia no va actuar amb motivacions polítiques en els seus seguiments a dirigents constitucionalistes. Segons fonts judicials, el ministeri públic ha recorregut directament davant l'Audiència de Barcelona el sobreseïment del cas acordat pel titular del jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona, que no va apreciar que els Mossos incorreguessin en espionatge polític.

La causa, que una vintena de presumptes afectats per aquest espionatge també ha demanat que es reobri, es va activar arran de la documentació que es va intervenir als Mossos d'Esquadra el 26 d'octubre del 2017, quan l'anaven a incinerar la vigília que el Parlament aprovés la declaració unilateral d'independència. El jutge va arxivar la causa en considerar que els Mossos d'Esquadra no van incórrer en «desviació de poder» i van buscar informació «essencial en tota policia», per això va rebutjar que cometessin espionatge polític. Segons el magistrat, no consta que les dades obtingudes pels Mossos hagin estat usades «per a cap fi polític».