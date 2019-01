Manuel Valls avala l'acord a Andalusia però diu que ell mai pactarà amb la ultradreta

L'exprimer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va garantir ahir que «mai» negociarà ni pactarà amb l'extrema dreta, i va manifestar el seu «més profund pesar» pel fet que la presidència d'Andalusia tingui el suport de Vox.

Valls va recordar que es presenta a les eleccions municipals com a candidat independent i sense pertànyer a cap partit –si bé la seva candidatura té el suport de Cs–, per això «la seva única lleialtat» és envers Barcelona i els barcelonins. En aquest sentit, va assegurar: «Jo mai negociaré directament o indirectament la investidura ni un pacte de govern amb cap formació separatista, supremacista o populista, ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra».



El Govern i la ràdio «pirata»

La direcció general de Mitjans de Comunicació va demanar a Valls informació sobre La Súper 96, emissora sense llicència on el polític va concedir una entrevista el 9 de gener. En una carta enviada a Valls ahir, la Generalitat recorda al polític que el 2017 va obrir un període d'informació prèvia a un procediment sancionador contra l'emissora i per això l'insta a «facilitar» tant l'adreça dels seus estudis com el nom dels responsables de la ràdio.