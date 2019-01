Uns 200 mossos es concentren davant la conselleria d'Interior

Uns dos-cents de mossos d'esquadra, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al matí davant la conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya per tal de demanar al conseller Miquel Buch que no expedienti l'agent antiavalots que va dir «idiota» a un manifestant.

La concentració, que va comptar amb la presència de membres del Jusapol –una associació formada per agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil– va ser convocada per la Unió de Mossos per la Constitució.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar, després de les manifestacions del 21 de desembre passat amb motiu de la celebració a Barcelona del Consell de Ministres, que estudiaria l'actuació d'un agent antiavalots que va dir «idiota» a un manifestant.

Un vídeo que es va fer viral en les xarxes socials va captar el moment d'un enfrontament verbal entre un agent antiavalots que integrava el dispositiu de seguretat del 21-D amb un membre independentista dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya que s'estava manifestant. L'agent rural instava el mosso a defensar la república, fet al qual aquest últim va respondre: «Quina república ni quins collons. La república no existeix, idiota».



En espera de la resolució

Paral·lelament, fonts d'Interior han aclarit que l'expedient no s'ha obert encara i que, en tot cas, si així ho decidís el mateix cos dels Mossos d'Esquadra, seria per l'insult que va dirigir l'agent al manifestant i en cap cas per pronunciar-se sobre l'existència o no de la república.